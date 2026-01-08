Oasi Zegna: Centro sciistico al servizio delle Olimpiadi cinesi

Nel cuore pulsante dell’Oasi Zegna, un santuario alpino incastonato tra le vette biellesi, l’Oasi Zegna Ski Racing Center si configura come un crocevia di eccellenza sportiva.

Fino al 19 gennaio, questo centro specializzato nello sci alpino agonistico accoglie la Chinese Ski Association, la federazione sciistica di Pechino, in un’opportunità strategica per affinare la propria preparazione atletica in vista delle Olimpiadi.

La presenza di figure chiave come Angela Li, Direttore dello Sci Alpino, e Adriano Iliffe, Head Coach, testimonia l’importanza attribuita a questa sede di allenamento.

La scelta dell’Oasi Zegna Ski Racing Center non è casuale.

Rappresenta il riconoscimento di un impegno costante verso la creazione di un ambiente ottimale per l’atletica di alto livello, un ecosistema dove la performance si fonde con la sostenibilità e il rispetto per il territorio.

Non si tratta solamente di un luogo fisico, ma di un vero e proprio laboratorio di innovazione sportiva, dove le tecniche di allenamento più avanzate si integrano con la profonda conoscenza del contesto montano.

“Accogliere una squadra nazionale di tale ambizione è motivo di immenso orgoglio,” afferma Gildo Zegna, sottolineando come questa presenza rafforzi la reputazione del centro e ne confermi la visione fondante.

L’Oasi Zegna Ski Racing Center aspira a essere più di una semplice base di allenamento; vuole essere un polo di riferimento per lo sviluppo dello sport alpino, un esempio virtuoso di come l’eccellenza sportiva possa coesistere con la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

L’assegnazione del ruolo di centro ufficiale di allenamento della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) testimonia ulteriormente la qualità del lavoro svolto e la validità dell’approccio olistico adottato, che considera l’atleta come un individuo complesso, da supportare non solo nell’aspetto fisico, ma anche in quello mentale e tecnico.

Questa sinergia tra l’Oasi Zegna Ski Racing Center, la Chinese Ski Association e la FISI, apre a nuove prospettive di collaborazione e scambio di competenze, contribuendo a elevare il livello dello sci alpino a livello globale e a promuovere i valori fondamentali dello sport: impegno, disciplina, rispetto e passione.

Il futuro si prospetta ricco di opportunità per lo sviluppo del progetto, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’Oasi Zegna come punto di riferimento per le nazioni che aspirano all’eccellenza sulle nevi.