Orso Mj5: Indagine sulla morte, riapre il dibattito in Trentino.

La comunità trentina è scossa dalla vicenda che ha portato alla morte di Mj5, un maschio di orso bruno individuato nell’autunno del 2023 in Alta Val di Non, e ora al centro di un’indagine che coinvolge un residente quarantottenne di Pergine Valsugana, iscritto alla riserva di caccia di Bresimo.

L’accusa è di uccisione illecita, un atto gravissimo che riapre il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica, un tema complesso e profondamente radicato nel tessuto sociale ed ecologico del Trentino.

Mj5, soprannominato “il boss” per la sua imponenza e apparente leadership all’interno del branco, aveva precedentemente manifestato comportamenti che avevano destato particolare attenzione.

Nel marzo del 2023, in prossimità di Malga Mandriole, in Val di Rabbi, aveva avuto un contatto ravvicinato con un escursionista e il suo cane, un episodio che aveva acuito le preoccupazioni per la sicurezza delle persone e per il potenziale impatto sui rapporti tra la popolazione locale e la presenza dell’orso.

La scomparsa di Mj5 non rappresenta una semplice perdita di un singolo esemplare.

Simboleggia una frattura più ampia, un’ulteriore compromissione dell’equilibrio fragile che regola l’ecosistema alpino e un’offesa al principio cardine della tutela della biodiversità.

La fauna selvatica, in particolare specie come l’orso bruno, costituisce un bene comune, un patrimonio naturale che appartiene allo Stato e che deve essere protetto con rigore e responsabilità.

La posizione assunta da Leal, associazione ambientalista, sottolinea l’importanza di una risposta netta e incisiva da parte della magistratura.

Un’indagine approfondita e una condanna esemplare non solo punirebbero il responsabile, se individuato, ma invierebbero un messaggio chiaro alla collettività: la caccia illegale, la violazione delle leggi ambientali e il danno arrecato alla fauna selvatica non saranno tollerati.

È fondamentale che l’azione giudiziaria rafforzi il rispetto delle normative nazionali ed europee, garantendo la protezione delle specie vulnerabili e la salvaguardia del patrimonio naturale.

Questa vicenda solleva interrogativi cruciali sulla gestione della fauna selvatica, sulla necessità di un dialogo costruttivo tra le diverse componenti sociali e sulla ricerca di soluzioni sostenibili che consentano la convivenza pacifica tra l’uomo e l’orso bruno.

L’evento tragico di Mj5 non può essere relegato a un mero fatto di cronaca, ma deve stimolare una riflessione più ampia e un impegno concreto per la tutela dell’ambiente e la promozione di una cultura del rispetto della natura.