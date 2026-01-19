Sanità speciale: costi, natalità e mobilità sotto la lente della Corte dei Conti

cityfood
giovedì 22 Gennaio 2026
trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Cronaca

Sanità speciale: costi, natalità e mobilità sotto la lente della Corte dei Conti

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’analisi recente della Corte dei Conti sulla gestione dei servizi sanitari nel biennio 2023-2024 proietta una luce complessa sulle dinamiche economiche e demografiche delle regioni a statuto speciale e province autonome italiane.
In particolare, emergono peculiarità significative nell’Alto Adige (Bolzano) e nel Trentino, che, pur condividendo alcune sfide comuni, presentano percorsi e risultati distinti in termini di mobilità sanitaria, costi del personale e tassi di natalità.

L’Alto Adige si distingue per un costo pro capite del personale sanitario, pari a 1.388 euro nel 2023, che supera di gran lunga la media nazionale (664,9 euro) e quella delle regioni a statuto speciale (768 euro).

Questo dato, sebbene non indichi necessariamente inefficienze, solleva interrogativi sulla struttura organizzativa e sulla composizione del personale sanitario provinciale, suggerendo una potenziale necessità di approfondimenti per ottimizzare l’impiego delle risorse.
Il Trentino, d’altra parte, si confronta con un quadro demografico che riflette una tendenza nazionale preoccupante: un tasso di fecondità specifica particolarmente basso, attestandosi a 7 nati ogni mille donne tra i 15 e i 19 anni, secondo solo alla Valle d’Aosta.

Questo dato, unitamente ad altri fattori socio-economici, incide inevitabilmente sulla sostenibilità del sistema sanitario provinciale nel lungo periodo.

Nonostante il Trentino si trovi tra le quattro regioni del nord Italia con un bilancio negativo nella mobilità sanitaria nel decennio 2014-2024 (insieme a Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria), il rapporto evidenzia una significativa inversione di tendenza.
Fino al 2019, la tendenza era caratterizzata da una fuga di pazienti verso regioni esterne, con un picco negativo di oltre 20.000 unità nel 2015.
Tuttavia, dal 2020, si è assistito a un rovesciamento di questa dinamica, con un aumento della domanda di servizi sanitari provinciali.
Il 2024 ha segnato un punto culminante, con un saldo positivo di quasi 7.000 pazienti.

Nonostante questo incoraggiante cambiamento, il bilancio complessivo del decennio rimane negativo, con una perdita netta di oltre 61.000 pazienti.

L’Alto Adige, al contrario, mostra un saldo attivo nella mobilità sanitaria (31.750), indicando un flusso di pazienti provenienti da altre regioni.
Un altro aspetto rilevante riguarda l’aumento dei costi di produzione, particolarmente marcato in Calabria, provincia di Trento e Valle d’Aosta.
Nel triennio 2021-2023, i costi sono cresciuti di oltre il 10% in queste aree.

Sebbene anche il Trentino abbia registrato un incremento significativo, la crescita dei costi del personale è stata relativamente più contenuta (7,06%) rispetto all’Alto Adige (3,89%), suggerendo una gestione più efficiente delle risorse umane in quest’ultima provincia.
In definitiva, l’analisi della Corte dei Conti offre un quadro sfaccettato delle sfide e delle opportunità che attendono le regioni a statuto speciale e le province autonome, sottolineando la necessità di politiche mirate e di un continuo monitoraggio dei costi, della mobilità sanitaria e dei fattori demografici per garantire la sostenibilità e l’equità del sistema sanitario nazionale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

