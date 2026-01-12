Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

cityfood
martedì 13 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Redazione Aosta -
Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente...

Rinnovata Caserma Cantore: un simbolo di sicurezza e sviluppo in Alta Pusteria

Il 12 gennaio ha segnato una pietra miliare per la comunità di San Candido e per l'intera Alta Val Pusteria con l'inaugurazione ufficiale della...
Trento Cronaca

Oltre i Limiti: L’Innovativa Progetto Beyond Human Potential

L'ambizione di restituire la libertà di movimento a chi l'ha perduta si concretizza nell'inedito progetto "Beyond Human Potential", un'audace sperimentazione medico-sportiva in atto sulle nevi dell'Alpe Cimbra, a Folgaria. Al centro di questa impresa innovativa c'è Michel Roccati, un...
Trento Cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente ha visto l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento. La vicenda, consumatasi domenica 11 gennaio, illustra...
Trento Politica

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

0
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno Kompatscher....
Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

Redazione Aosta -
In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti...

Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione, si stanno...
Trento Politica

Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all’età di 98 anni.
La notizia, diffusa dal portale Stol.it, segna la perdita di un uomo che ha profondamente segnato la storia del Trentino-Alto Adige e che ha incarnato, per generazioni, l’impegno civile e la lotta per l’autodeterminazione.

La carriera di Riz si snoda attraverso decenni di servizio pubblico, un percorso costellato di responsabilità e di un’incessante dedizione al benessere della sua terra.

Oltre alla sua prestigiosa attività di avvocato e professore di diritto, Riz ha ricoperto ruoli chiave all’interno del partito Südtiroler Volkspartei (SVP), divenendo un punto di riferimento per il partito di raccolta sudtirolese.

La sua segreteria, dal 1991 al 1992, è stata caratterizzata da una visione strategica volta a rafforzare la posizione politica dell’Alto Adige.

La sua figura si è proiettata a livello istituzionale con incarichi di grande importanza: vicesindaco di Bolzano, deputato e senatore, dimostrando una capacità di dialogo e di rappresentanza che ha attraversato le diverse componenti della società.
Il suo impegno parlamentare, in particolare, ha contribuito a promuovere gli interessi altoatesini a livello nazionale, in un contesto storico complesso e delicato.

La vita di Roland Riz, testimoniata anche attraverso il documentario presentato dalla figlia Veronika due anni fa, non è stata solo un susseguirsi di impegni politici, ma un percorso di crescita personale e di profonda connessione con le radici culturali e linguistiche del territorio.

Il film, un’intima riflessione sulla sua esistenza, ha offerto uno sguardo inedito sull’uomo dietro la figura pubblica, rivelando un carattere determinato, un forte senso di giustizia e una passione per il diritto che lo hanno guidato in ogni sua azione.
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto incolmabile nella comunità altoatesina, ma il suo lascito, fatto di impegno civile, coraggio politico e dedizione al bene comune, continuerà a ispirare le future generazioni e a plasmare il futuro dell’Alto Adige.
La sua figura rimarrà impressa nella memoria collettiva come simbolo di un’epoca di transizione e di conquiste, un esempio di come la passione per la propria terra e la fiducia nel futuro possano superare le difficoltà e costruire un destino migliore.

Un patrimonio inestimabile che merita di essere tramandato e celebrato.

