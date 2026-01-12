Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

cityfood
martedì 13 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Redazione Aosta -
Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente...

Rinnovata Caserma Cantore: un simbolo di sicurezza e sviluppo in Alta Pusteria

Il 12 gennaio ha segnato una pietra miliare per la comunità di San Candido e per l'intera Alta Val Pusteria con l'inaugurazione ufficiale della...
Trento Cronaca

Oltre i Limiti: L’Innovativa Progetto Beyond Human Potential

L'ambizione di restituire la libertà di movimento a chi l'ha perduta si concretizza nell'inedito progetto "Beyond Human Potential", un'audace sperimentazione medico-sportiva in atto sulle nevi dell'Alpe Cimbra, a Folgaria. Al centro di questa impresa innovativa c'è Michel Roccati, un...
Trento Cronaca

Trento, arrestato per violazione allontanamento: dramma e necessità di supporto

Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza familiare e l'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, un episodio recente ha visto l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento. La vicenda, consumatasi domenica 11 gennaio, illustra...
Trento Politica

Addio Roland Riz: l'Alto Adige piange un gigante della politica.

0
La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni. La notizia, diffusa...
Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

Redazione Aosta -
In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti...

Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione, si stanno...
Trento Politica

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell’Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno Kompatscher.

Più che un semplice costruttore dell’Autonomia, Riz è stato un architetto di un futuro di convivenza e sviluppo, una figura chiave nella definizione dell’identità sudtirolese contemporanea.

La Giunta provinciale, insieme a tutta la popolazione, si stringe alla famiglia, Verena e le sette figlie con le loro famiglie, condividendone il dolore.
La figura di Riz trascende i confini provinciali, grazie a una competenza giuridica riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

La sua abilità nel trovare soluzioni praticabili e concrete, unita a una profonda conoscenza del diritto costituzionale italiano e del diritto dell’autonomia, ha reso il suo contributo determinante nella costruzione dell’Autonomia.
Non si trattava di un idealista distaccato, ma di un uomo pragmatico, capace di navigare le complessità politiche e istituzionali di Roma e di Vienna, sempre con l’obiettivo di tutelare gli interessi del territorio.
Nato a Bolzano il 12 maggio 1927, Riz ha forgiato la sua carriera come avvocato, affiancando l’attività forense a un’intensa attività accademica.
Per oltre tre decenni, la sua cattedra all’Università di Innsbruck ha formato generazioni di giuristi, trasmettendo una profonda conoscenza del diritto dell’autonomia e stimolando il dibattito sulle sfide legate all’identità e alla governance dei territori alpini.

La sua parabola politica è stata lunga e intensa.

Dal ruolo di Vicesindaco di Bolzano, ha poi assunto incarichi significativi a livello nazionale, ricoprendo la carica di deputato alla Camera (1958-1963 e 1968-1987) e successivamente di senatore (1987-1996).
In Parlamento, Riz ha agito come voce autorevole per l’Alto Adige, portando avanti proposte di legge e iniziative volte a rafforzare l’autonomia e a promuovere lo sviluppo economico e culturale del territorio.
Il toccante film-ritratto “Unter Bäumen” (Sotto gli alberi), realizzato dalla figlia Veronika, rivela la visione politica di Riz: una visione trasparente, radicata nella realtà e proiettata verso il futuro.
“Fare politica significa guardare la realtà con occhi lucidi”, affermava Riz, sottolineando l’importanza di una lotta costante per la tutela dei diritti e delle aspirazioni del Sudtirolo.
La sua convinzione nella via dell’Autonomia era inequivocabile, frutto di un percorso di trent’anni di impegno e sacrificio.

“Trent’anni di lotta sono stati lunghi, ma abbiamo costruito un’Autonomia di cui possiamo andare fieri”, esprimeva con orgoglio, consapevolmente del suo ruolo nella creazione di un modello di convivenza unico nel suo genere.
L’eredità di Roland Riz è un monito a non dare per scontata la conquista dell’Autonomia, ma a continuare a preservarla e a migliorarla, con gli stessi occhi lucidi e la stessa determinazione che hanno guidato la sua vita.

La sua scomparsa rappresenta una perdita incalcolabile per l’Alto Adige e per chiunque creda nel valore dell’autodeterminazione e della convivenza pacifica.

