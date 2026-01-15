Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all’iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato di educazione all’affettività, alle relazioni e al rispetto all’interno del sistema scolastico provinciale.

Questa posizione, formalizzata in un comunicato ufficiale del Consiglio Provinciale, nasce dall’analisi di un significativo bacino di oltre 8.500 adesioni (7.746 autenticate) raccolte in Trentino a favore del disegno di legge di iniziativa popolare.

Questa platea di sostenitori testimonia un’urgenza sociale inequivocabile, ben oltre una semplice richiesta di cambiamento legislativo.

L’iniziativa intercetta una profonda consapevolezza: la scuola non può limitarsi ad essere un mero dispensatore di conoscenze accademiche.

Il suo ruolo, imprescindibile nel plasmare il futuro della comunità, deve estendersi alla formazione olistica dell’individuo, coltivando non solo le capacità intellettuali, ma anche le competenze emotive, sociali e relazionali.

Il vuoto normativo esistente a livello nazionale, che colloca l’Italia tra i pochi Paesi europei privi di un percorso obbligatorio di educazione affettiva e relazionale, appare ora non più tollerabile, soprattutto alla luce di recenti tendenze che sembrano in qualche modo erodere i progressi compiuti in questa direzione.

La Commissione riconosce che l’assenza di un curriculum strutturato in materia di affettività ha generato un pericoloso deficit educativo, lasciando spazio a interventi frammentati, spesso delegati all’iniziativa individuale o a interventi non sempre coerenti con le esigenze formative degli studenti.

Questo approccio eterogeneo rischia di amplificare le disuguaglianze, penalizzando coloro che non hanno accesso a risorse e modelli di riferimento positivi.

L’iniziativa popolare rappresenta, dunque, un’occasione imperdibile per colmare questa lacuna, integrando la legislazione scolastica provinciale del 2006 e fornendo agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide della vita adulta con consapevolezza, empatia e rispetto per sé stessi e per gli altri.

La Commissione sottolinea con forza l’importanza di un ascolto attivo e attento alle istanze provenienti dalla comunità scolastica e dall’intera società civile.

Si auspica che le istituzioni provinciali traducano questa richiesta diffusa in azioni concrete, allocando risorse adeguate, promuovendo la formazione di personale specializzato e garantendo un approccio pedagogico condiviso e inclusivo, che tenga conto della diversità culturale, identitaria e relazionale degli studenti.

L’educazione affettiva e relazionale non è un optional, ma un investimento strategico per il benessere individuale e collettivo, un pilastro fondamentale per costruire una società più giusta, equa e pacifica.