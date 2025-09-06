Alex Schwazer torna a correre: record personale dopo 14 anni!

Alex Schwazer, l’iconico marciatore altoatesino, ha ripercorso i sentieri della pista di Bolzano, al campo Coni, in una performance che ha vibrato di significato e performance.

La serata, contrassegnata da un’aria di attesa palpabile, ha visto il campione cimentarsi sui 10.000 metri, un ritorno alle competizioni che suscita interesse e curiosità.

La sua partecipazione, in qualità di atleta tesserato con l’Asd Atletica San Biagio del Veneto, è avvenuta in veste di “fuori classifica” nell’ambito dei campionati regionali Trentino Alto Adige, sottolineando la sua posizione unica nel panorama atletico.

Il cronometro ha registrato un tempo di 38:34, una cifra che non solo supera il suo precedente primato personale, fermo per ben 14 anni, ma che lo posiziona immediatamente come il tempo migliore della competizione con un margine considerevole.

Questa performance non è solo un aggiornamento di una statistica, ma una riaffermazione della sua capacità di competere ad alti livelli, nonostante il tempo e le sfide affrontate.

Ripercorrere la distanza dei 10.000 metri significa per Schwazer rivisitare un capitolo significativo della sua carriera.

Il precedente record personale, stabilito a Pergine Valsugana nel 2011 con il tempo di 38:50, rappresenta un punto di riferimento, un limite superato in questa nuova, inattesa apparizione.

L’atto di tornare a competere, a questa età e nelle circostanze attuali, implica una profonda riflessione sul significato dello sport, sulla resilienza e sulla capacità di reinventarsi.

La performance di Alex Schwazer non è solo un dato cronometrico, ma un simbolo di determinazione, un messaggio di speranza per chi ha affrontato avversità e una testimonianza del potere di una passione che resiste al tempo.

La sua riapparizione rappresenta, per gli appassionati, non solo la possibilità di ammirare un talento pur sempre eccezionale, ma anche l’occasione di riflettere su un percorso atletico complesso e ricco di sfumature, un percorso che continua a scrivere nuove pagine.