Giacomel d’oro a Oberhof: una rimonta leggendaria nel biathlon!

domenica 11 Gennaio 2026
trento cronaca

Interruzione ferroviaria in Trentino per residuo bellico: disagi e sostituzioni con autobus.

Redazione Aosta
Domenica 11 gennaio, tra le ore 9:30 e le 14:30, la rete ferroviaria trentina sarà oggetto di un'interruzione significativa, disposta dal Commissariato...

Rinnovamento Stazione Trento: Verso il Completamento e Nuovi Servizi

Il complesso progetto di rinnovamento della stazione ferroviaria di Trento, orchestrato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane, sta giungendo a...
Trento Cronaca

Carabinieri al lavoro: sicurezza potenziata sui mezzi pubblici di Bolzano

Durante una settimana di intensificati controlli, i Carabinieri del Comando Compagnia di Bolzano hanno concentrato la loro presenza sui principali nodi e tratte del sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, implementando una strategia di prevenzione e sicurezza mirata...
Trento Cronaca

Interruzione ferroviaria in Trentino per residuo bellico: disagi e sostituzioni con autobus.

Domenica 11 gennaio, tra le ore 9:30 e le 14:30, la rete ferroviaria trentina sarà oggetto di un'interruzione significativa, disposta dal Commissariato del Governo di Trento, a causa della complessa operazione di disinnesco e rimozione di un residuo bellico...
Trento Politica

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

0
In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee legislative...
Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Redazione Aosta
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione,...

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come...
Trento Sport

Giacomel d’oro a Oberhof: una rimonta leggendaria nel biathlon!

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Tommaso Giacomel trionfa nuovamente, consolidando una stagione di prestazioni eccezionali nel biathlon. L’atleta italiano, con una determinazione che sfida le avversità, ha conquistato l’oro nell’inseguimento di Oberhof, in Germania, completando una doppietta dopo il successo nello sprint precedente.
Questo risultato segna il quarto sigillo stagionale per Giacomel, testimonianza di una forma smagliante che lo ha visto protagonista nelle ultime tre competizioni: mass start di Annecy, sprint e inseguimento ad Oberhof.

La vittoria, tuttavia, non è stata un percorso lineare.

Una giornata complessa, flagellata da raffiche di vento capricciose, ha messo a dura prova la precisione al tiro di Giacomel.
Sei penalità, distribuite in modo apparentemente casuale nei poligoni, lo hanno relegato in settima posizione a un certo punto della gara.
Un risultato che avrebbe potuto compromettere le sue ambizioni.

Ma Giacomel ha dimostrato una resilienza e una capacità di recupero degne di nota.
Grazie a una performance impeccabile nella parte finale del tracciato, e soprattutto grazie a un poligono conclusivo di precisione chirurgica, ha rimontato con grinta la classifica.
L’atleta trentino ha mostrato una capacità di gestione dello sforzo e di calcolo mentale che gli hanno permesso di superare i rivali e di chiudere davanti al norvegese Martin Uldal e allo svedese Sebastian Samuelsson, entrambi tra i massimi favoriti.

La vittoria sottolinea non solo l’abilità tecnica di Giacomel, ma anche la sua maturità agonistica, la capacità di interpretare le condizioni ambientali e di mantenere la lucidità anche sotto pressione.
La performance azzurra è stata completata da Lukas Hofer, giunto decimo, a conferma di una giornata positiva per la squadra italiana.

Questo successo rappresenta un importante capitolo nella carriera di Giacomel e un momento di grande orgoglio per il biathlon italiano, proiettando l’atleta verso nuovi traguardi e confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.

