Operazione Cronos: Smascherata a Padova Rete di Furti di Lusso

Operazione “Cronos”: Smantellata a Padova una pericolosa rete di rapine e furti di orologi di lussoUn’articolata operazione della Polizia di Padova, in sinergia con la Squadra Mobile di Bologna, ha portato all’arresto di tre individui con gravi precedenti, accusati di rapina a mano armata e ricettazione di beni di elevato valore.

L’episodio che ha fatto scattare l’inchiesta si è verificato giovedì scorso, quando un imprenditore padovano, 46enne, è stato vittima di un tentativo di rapina volto al furto di un orologio da collezione stimato in ottantamila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si stava recando in un bar per una pausa pranzo quando è stata bloccata da un motociclista di grossa cilindrata a bordo della quale viaggiava un complice.

L’aggressore ha immediatamente colpito l’uomo con violenza, infliggendo ripetute percosse, ma la strenua resistenza della vittima ha frustrato il tentativo di sottrarre l’orologio.

Il rapido intervento di alcuni passanti ha indotto i malviventi a fuggire a bordo della moto, lasciando l’imprenditore ferito a terra.

Le indagini, avviate con la collaborazione tra le forze dell’ordine di Padova e Bologna, hanno permesso di ricostruire una struttura criminale radicata e specializzata nel furto e nella rivendita di orologi di lusso.

L’azione di prevenzione scaturita da un furto precedente a Bologna, a danno di un orafo, ha fornito un elemento cruciale per identificare i responsabili e mettere in moto l’operazione “Cronos”.

Durante una perquisizione del veicolo utilizzato per la fuga, gli agenti hanno rinvenuto otto orologi di valore, riconducibili al furto avvenuto a Bologna, e altri due indossati da due degli arrestati.

Sono state trovate anche una targa contraffatta per moto, abbigliamento tecnico da motociclista e altri elementi utili per mascherare le loro attività criminali.

L’operazione ha rivelato una rete criminale transregionale, con collegamenti con diverse province italiane.

Uno degli arrestati, un quarantasettenne napoletano, era agli arresti domiciliari a Lucca per un furto commesso con una moto, mentre un secondo, quarantottenne anch’egli napoletano, si era sottratto agli arresti domiciliari.

Il terzo, sessantaseienne, vanta una lunga storia di condanne per furto a partire dal 1980.

Al termine delle formalità di rito presso la Questura di Padova, i tre sono stati trasferiti in custodia cautelare presso la casa circondariale, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’attivazione della Divisione di Polizia Anticrimine per l’adozione di specifiche misure di prevenzione nei confronti dei responsabili, al fine di contrastare la loro pericolosità sociale e prevenire ulteriori reati.

L’inchiesta è ancora in corso e non si esclude la possibilità di ulteriori sviluppi e arresti.