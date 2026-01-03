Ricerca di Dal Bon: ampliato il perimetro e impiego cani molecolari.

cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
trento cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trento Cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le richieste di soccorso si moltiplicano giorno dopo giorno, testimonianza di una realtà sofferta che si concentra in...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Ricerca di Dal Bon: ampliato il perimetro e impiego cani molecolari.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Le operazioni di ricerca di Simone Dal Bon, l’escursionista scomparso da Schio (VI) il 27 dicembre 2023, sono state riattivate questa mattina con un ampliamento significativo del perimetro di intervento.

La scomparsa, denunciata il 29 dicembre, ha inizialmente focalizzato l’attenzione sulle aree urbane, ma il ritrovamento della sua autovettura a Pian delle Fugazze, in un territorio di confine tra Trentino e Veneto, ha radicalmente modificato la strategia investigativa, spostando il fulcro della ricerca in ambiente montano.

L’impegno congiunto delle squadre di soccorso alpino e speleologico, sia del Trentino che del Veneto, testimonia la gravità della situazione e la determinazione nel tentativo di localizzare l’escursionista.
La Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico, coordinatrice delle operazioni, collabora attivamente con il Gruppo Tecnico Ricerca, sfruttando una vasta gamma di risorse specializzate.
Un elemento cruciale delle ricerche è l’impiego dei cani molecolari, provenienti dalla Scuola Provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe.

