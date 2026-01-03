Ricerca di Dal Bon: ampliato il perimetro e impiego cani molecolari.

Le operazioni di ricerca di Simone Dal Bon, l’escursionista scomparso da Schio (VI) il 27 dicembre 2023, sono state riattivate questa mattina con un ampliamento significativo del perimetro di intervento.
La scomparsa, denunciata il 29 dicembre, ha inizialmente focalizzato l’attenzione sulle aree urbane, ma il ritrovamento della sua autovettura a Pian delle Fugazze, in un territorio di confine tra Trentino e Veneto, ha radicalmente modificato la strategia investigativa, spostando il fulcro della ricerca in ambiente montano.
L’impegno congiunto delle squadre di soccorso alpino e speleologico, sia del Trentino che del Veneto, testimonia la gravità della situazione e la determinazione nel tentativo di localizzare l’escursionista.
La Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico, coordinatrice delle operazioni, collabora attivamente con il Gruppo Tecnico Ricerca, sfruttando una vasta gamma di risorse specializzate.
Un elemento cruciale delle ricerche è l’impiego dei cani molecolari, provenienti dalla Scuola Provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe.
Un elemento cruciale delle ricerche è l'impiego dei cani molecolari, provenienti dalla Scuola Provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe.

Questi esperti "naso" operano a partire dai reperti rinvenuti all'interno dell'autovettura, accessibile grazie all'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, nella speranza di captare tracce olfattive che possano indicare il percorso intrapreso da Dal Bon. 