Dakar Classic: Alto Adige protagonista tra storia e sfide nel deserto

sabato 10 Gennaio 2026
trento cronaca

Bolzano: Avanza la sicurezza idrogeologica, 90% dei Comuni protetti

Redazione Aosta
L'impegno della Provincia Autonoma di Bolzano nella gestione del rischio idrogeologico e franoso si concretizza nell'avanzamento costante della redazione dei Piani delle...

Aggressione e rapina a Trento: arrestati due marocchini senza fissa dimora

Nella notte tra l'otto e il nove gennaio, un atto di violenza ha scosso la tranquillità di via Verdi a Trento. Un uomo si...
Trento Cronaca

Rinnovamento Stazione Trento: Verso il Completamento e Nuovi Servizi

Il complesso progetto di rinnovamento della stazione ferroviaria di Trento, orchestrato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane, sta giungendo a una fase cruciale di completamento. L’intervento, gestito con rigorosa aderenza al cronoprogramma stabilito, ha mirato...
Trento Cronaca

Bolzano: Avanza la sicurezza idrogeologica, 90% dei Comuni protetti

L'impegno della Provincia Autonoma di Bolzano nella gestione del rischio idrogeologico e franoso si concretizza nell'avanzamento costante della redazione dei Piani delle Zone di Pericolo (PZP) nei Comuni altoatesini. Un'iniziativa cruciale, che vede ora il Comune di San Leonardo...
Trento Politica

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

0
In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee legislative...
Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Redazione Aosta
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione,...

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come...
Trento Sport

Dakar Classic: Alto Adige protagonista tra storia e sfide nel deserto

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Dakar Classic, l’affascinante declinazione del leggendario rally raid dedicata ai veicoli d’epoca e basata su prove di regolarità e abilità di navigazione, ha visto protagonisti gli altoatesini Josef Unterholzner e Franco Gaioni, confermandosi come forza dominante all’interno della spedizione di imprenditori provenienti dal Trentino Alto Adige, impegnati nell’arcinota sfida saudita.
La quinta tappa, segnata da sfide impegnative e da un terreno implacabile, ha visto Unterholzner, al volante del suo Mitsubishi Pajero, consolidare la propria posizione, piazzandosi al settimo posto parziale con un punteggio di 95 punti.
La vittoria di tappa è andata al lituano Raisys e al francese Marques, mentre il podio ha visto la presenza di due equipaggi italiani di grande spessore: Francesco Pece e Simona Morosi, e Marco Ernesto Leva e Alexia Giugni, secondi assoluti con un distacco di soli 56 punti dai primati.
Anche Lorenzo Delladio, titolare de La Sportiva e figura di spicco di Confindustria Trento, in coppia con Guido Guerrini, ha concluso la tappa con una performance solida, attestandosi al 60° posto con 1.004 punti, testimonianza della capacità di coniugare la passione per le competizioni con il successo imprenditoriale.
Al contrario, Paolo Fellin e Werner Gramm hanno affrontato una giornata meno fortunata, penalizzati da una serie di imprevisti che li hanno relegati in una posizione di coda, condividendo il 92° posto con altri 14 equipaggi, a testimonianza dell’estrema imprevedibilità di una competizione che mette a dura prova l’abilità e la resistenza.

Analizzando la classifica generale provvisoria, a un giorno dal meritato riposo, che si terrà sabato nella capitale Riad, Unterholzner e Gaioni hanno compiuto una significativa rimonta, risalendo di tre posizioni e raggiungendo la settima piazza con 518 punti, a 189 lunghezze dai leader.

Fellin e Gramm, invece, hanno subito un peggioramento notevole, cedendo 19 posizioni e ritrovandosi al 74° posto, mentre Delladio e Guerrini hanno consolidato il proprio posizionamento, guadagnando due posizioni e raggiungendo la 68° posizione.

La Dakar Classic, più che una semplice gara, si configura come un crogiolo di culture, un’occasione per condividere passioni e un banco di prova per l’ingegno umano e la tenacia, dove la storia dei veicoli d’epoca si fonde con la modernità di un percorso che sfida i limiti e celebra la perseveranza.
Il riposo a Riad rappresenterà un momento cruciale per la revisione delle strategie e la ricarica delle energie, in vista delle impegnative tappe conclusive che determineranno l’esito di questa affascinante avventura nel cuore del deserto saudita.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

