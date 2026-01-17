Delago trionfa a Tarvisio: un’iniezione di fiducia per l’Italia!

Sulla pista friulana di Tarvisio, un’ondata di entusiasmo azzurro ha investito il pubblico presente alla coppa del mondo di sci alpino, culminata con una vittoria memorabile per Nicol Delago.

La performance della gardenese, a soli giorni dall’appuntamento cruciale delle Olimpiadi, rappresenta un momento di svolta nella sua carriera e un’iniezione di fiducia per tutto il movimento sciistico italiano.

Delago, trentenne sciatrice di talento e determinazione, ha confermato il suo ottimo feeling con il tracciato di Di Prampero, siglando un tempo di 1:46.28 che l’ha proiettata al primo posto del podio.

La sua vittoria non è solo un trionfo personale, ma anche il frutto di un percorso costellato di impegno e resilienza, testimoniando la sua capacità di trasformare le sfide in opportunità di crescita.

Il podio tarvisiano ha visto anche la presenza di due avversarie di grande calibro: la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, nota per la sua potenza e tecnica impeccabile, e la leggendaria Lindsey Vonn, campionessa americana icona dello sport, la cui partecipazione ha infiammato gli animi.

La competizione al vertice ha evidenziato il livello di eccellenza raggiunto nello sci alpino femminile, con atlete che si spingono costantemente al limite delle proprie capacità.

A completare il quadro positivo per l’Italia, Laura Pirovano si è classificata sesta, condividendo il gradino con la statunitense Breezy Johnson, mentre la sorella minore di Nicol, Nadia Delago, si è piazzata decima, dimostrando di avere anch’essa un potenziale notevole.

Sofia Goggia, pur non trovando il suo momento ideale in questa discesa, ha comunque concluso undicesima, confermando la profondità del gruppo azzurro.

La vittoria di Nicol Delago a Tarvisio non è solo un risultato sportivo, ma un simbolo di speranza e di ambizione, che incoraggia i giovani atleti a perseguire i propri sogni e a credere nelle proprie capacità.

L’atmosfera vibrante e l’entusiasmo del pubblico italiano promettono un grande supporto per le azzurre alle prossime Olimpiadi, dove potranno affrontare nuove sfide e dimostrare al mondo intero il talento e la passione dello sci alpino tricolore.

Il tracciato di Di Prampero, con la sua combinazione di pendenze impegnative e curve tecniche, si è rivelato terreno fertile per l’affermazione di una campionessa come Nicol Delago, che ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo e determinazione.