Delago trionfa a Tarvisio: un’iniezione di fiducia per l’Italia!

martedì 20 Gennaio 2026
trento cronaca

Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

Redazione Aosta -
L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un...

Sanità speciale: costi, natalità e mobilità sotto la lente della Corte dei Conti

L'analisi recente della Corte dei Conti sulla gestione dei servizi sanitari nel biennio 2023-2024 proietta una luce complessa sulle dinamiche economiche e demografiche delle...
Trento
poche nuvole
4.9 ° C
6 °
4.6 °
73 %
0.9kmh
16 %
Mar
7 °
Mer
9 °
Gio
8 °
Ven
8 °
Sab
5 °
Trento Cronaca

Bolzano, controlli intensivi: veicolo sospetto e espulsioni

Nel cuore pulsante di Bolzano, un'intensificazione dei controlli mirati, orchestrati dal Questore Giuseppe Ferrari, ha portato alla luce dinamiche complesse legate alla sicurezza urbana e alla gestione dei flussi migratori. L'operazione, dislocata strategicamente in piazza Erbe e in altre...
Trento Cronaca

Bypass Trento: Interrogazione Parlamentare sui Rischi Ambientali

L'interrogazione parlamentare n. 4-06774, recentemente depositata alla Camera dei Deputati dal deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, focalizza l'attenzione su un nodo cruciale legato ai lavori del bypass ferroviario di Trento: la gestione delle terre e delle rocce...
Trento Politica

Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

0
A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un'ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia,...
Forza Italia in Consiglio: Nuova Formazione Politica in Trentino-Alto Adige

Redazione Aosta -
Il Trentino-Alto Adige accoglie una nuova, significativa formazione politica all’interno del Consiglio Regionale: il gruppo di Forza Italia, un’aggiunta che riposiziona dinamicamente...

Pegoraro lascia la Civica: rispetto per la scelta, stabilità a rischio.

La Civica per Bolzano ha espresso il proprio rispetto per la scelta della consigliera Barbara Pegoraro, la quale ha deciso di interrompere il proprio...
Trento Sport

Delago trionfa a Tarvisio: un’iniezione di fiducia per l’Italia!

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Sulla pista friulana di Tarvisio, un’ondata di entusiasmo azzurro ha investito il pubblico presente alla coppa del mondo di sci alpino, culminata con una vittoria memorabile per Nicol Delago.

La performance della gardenese, a soli giorni dall’appuntamento cruciale delle Olimpiadi, rappresenta un momento di svolta nella sua carriera e un’iniezione di fiducia per tutto il movimento sciistico italiano.
Delago, trentenne sciatrice di talento e determinazione, ha confermato il suo ottimo feeling con il tracciato di Di Prampero, siglando un tempo di 1:46.28 che l’ha proiettata al primo posto del podio.

La sua vittoria non è solo un trionfo personale, ma anche il frutto di un percorso costellato di impegno e resilienza, testimoniando la sua capacità di trasformare le sfide in opportunità di crescita.

Il podio tarvisiano ha visto anche la presenza di due avversarie di grande calibro: la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, nota per la sua potenza e tecnica impeccabile, e la leggendaria Lindsey Vonn, campionessa americana icona dello sport, la cui partecipazione ha infiammato gli animi.
La competizione al vertice ha evidenziato il livello di eccellenza raggiunto nello sci alpino femminile, con atlete che si spingono costantemente al limite delle proprie capacità.
A completare il quadro positivo per l’Italia, Laura Pirovano si è classificata sesta, condividendo il gradino con la statunitense Breezy Johnson, mentre la sorella minore di Nicol, Nadia Delago, si è piazzata decima, dimostrando di avere anch’essa un potenziale notevole.

Sofia Goggia, pur non trovando il suo momento ideale in questa discesa, ha comunque concluso undicesima, confermando la profondità del gruppo azzurro.
La vittoria di Nicol Delago a Tarvisio non è solo un risultato sportivo, ma un simbolo di speranza e di ambizione, che incoraggia i giovani atleti a perseguire i propri sogni e a credere nelle proprie capacità.

L’atmosfera vibrante e l’entusiasmo del pubblico italiano promettono un grande supporto per le azzurre alle prossime Olimpiadi, dove potranno affrontare nuove sfide e dimostrare al mondo intero il talento e la passione dello sci alpino tricolore.
Il tracciato di Di Prampero, con la sua combinazione di pendenze impegnative e curve tecniche, si è rivelato terreno fertile per l’affermazione di una campionessa come Nicol Delago, che ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo e determinazione.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

