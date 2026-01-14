cityfood
giovedì 15 Gennaio 2026
trento cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

Redazione Aosta -
La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue...

Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

La comunità di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in Trentino, è scossa da un drammatico evento: la scoperta del corpo di un...
Trento Cronaca

Incendio a Chiusa: fiamme e fumo scuotono la comunità

Un violento incendio ha scosso la comunità di Chiusa questa mattina, sviluppandosi nella porzione più elevata di un edificio residenziale situato in via Tinne, in prossimità della trafficata strada statale del Brennero. L’evento, segnalato intorno alle ore 10:00, ha...
Trento Cronaca

Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

Redazione Aosta -
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in...

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Sport

Dakar 2026: Unterholzner e Gaioni al Terzo Posto, Inseguono il Podio

Redazione Aosta
Redazione Aosta

A soli tre appuntamenti dal traguardo della Dakar 2026, un’edizione che continua a scrivere pagine di storia nel cuore dell’Arabia Saudita, l’equipaggio italiano composto da Josef Unterholzner e Franco Gaioni si distingue con un notevole terzo posto nella sezione Classic.
Questa categoria, dedicata a veicoli d’epoca, pone l’accento su abilità di navigazione e precisione nella regolarità, elementi cruciali per la sopravvivenza e la competizione in un contesto così ostile.

La performance degli altoatesini rappresenta un risultato di prestigio, frutto di una strategia ponderata e di una perfetta sinergia tra pilota e copilota.
La loro tenuta di corsa, sancita dall’ennesimo ingresso nella Top 10 giornaliera con il loro Mitsubishi Pajero schierato dalla R Team, testimonia una resilienza degna dei più agguerriti concorrenti.
Unterholzner, già protagonista nella passata edizione con un decimo posto e un primato di classe, dimostra ancora una volta la sua esperienza e il suo talento in questa sfida leggendaria.

Attualmente, con un punteggio di 812, l’equipaggio italiano si trova a 259 punti dal tandem lituano Karolis Raisys e Cristophe Marques, saldamente in testa dal giovedì precedente.

La loro leadership riflette una combinazione di velocità, affidabilità meccanica e una navigazione impeccabile.

A soli 25 punti di distanza, l’equipaggio spagnolo composto da Juan Morera e Lidia Ruba si conferma un avversario agguerrito, pronto a sfruttare ogni minima occasione per accorciare il distacco.
La frazione odierna ha visto trionfare il binomio ceco Ondrej Klymciw e Josef Broz, che ha ridotto il divario con Unterholzner e Gaioni a un soffio, solo 20 punti.
Questo cambio di dinamiche sottolinea l’imprevedibilità della Dakar e la costante necessità di adattamento e di miglioramento per tutti i partecipanti.

La competizione, al culmine delle sue emozioni, si preannuncia serrata fino all’ultimo chilometro, con l’equipaggio italiano pronto a difendere la sua posizione e a inseguire il sogno di un podio che rappresenterebbe un trionfo per l’Italia in questa competizione globale.
Il percorso verso Yanbu, dove la Dakar 2026 celebrerà il suo epilogo, è irto di sfide, ma la determinazione e la passione degli equipaggi continuano ad accendere l’entusiasmo di milioni di spettatori in tutto il mondo.

